Sahra Wagenknecht deutet Thema für neues Buch an

Die Linken-Politikerin und Bestseller-Autorin Sahra Wagenknecht hat angedeutet, was das Thema eines neuen Buches sein könnte. Wagenknecht sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Für ein mögliches neues Buchprojekt fände ich die Frage spannend, warum viele Märkte in unserer vermeintlichen Marktwirtschaft nicht mehr funktionieren, und wie eine innovativere und gerechtere Wirtschaftsordnung der Zukunft aussehen könnte."

Konkrete Planungen gebe es aber noch nicht. Im vergangenen Jahr hatte Wagenknecht mit dem Titel "Die Selbstgerechten" für Schlagzeilen gesorgt. Wagenknechts Buch ist vielfach als Abrechnung mit der eigenen Partei verstanden worden. Doch sie betonte: "Es geht in den 'Selbstgerechten' nicht um die Linkspartei, sondern um den Niedergang der gesellschaftlichen Linken in vielen europäischen Ländern, über die Ursachen dafür und mögliche Auswege. Über die Linkspartei hätte ich kein Buch geschrieben."

Die Abgeordnete kündigte außerdem an, künftig auf einem weiteren Social-Media-Kanal tätig zu werden. "In absehbarer Zeit", so sagte sie der NOZ, "wird ein TikTok-Account hinzukommen, da diese Plattform gerade von Jüngeren stark genutzt wird." Auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram hat Wagenknecht bereits jeweils Hunderttausende von Abonnenten und Followern.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)