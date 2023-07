Bis heute haben Sie für Gender-Lehrstühle, Macheten-Männer und Windräder gearbeitet!

Es ist der 12. Juli 2023 – und bis zum heutigen Tag wird rein rechnerisch Ihr gesamtes bisheriges Jahreseinkommen vom Staat konfisziert. Denn laut Angaben des Deutschen Steuerzahler-Instituts (DSi) liegt die sogenannte Einkommensbelastungsquote für Arbeitnehmer-Haushalte bei durchschnittlich 52,7 %. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Mehr als die Hälfte des Einkommens geht also an öffentliche Kassen! Doch während die Bürger immer mehr geschröpft werden, verschlechtern sich auch die im Gegenzug angebotenen staatlichen Leistungen – egal ob wir auf das marode Gesundheitssystem, auf den Zustand der Straßen oder auf die Schulen blicken.

Die Ampel setzt eben ihre ganz eigenen Prioritäten. Während der orientalische Sozialtourist in der Bürgergeld-Hängematte seinen lebenslangen Feierabend genießt, klingelt bei Kurt und Hans um fünf Uhr der Wecker, damit er bis zum heutigen Dienstag unzählige Gender-„Forscher“, Macheten-Männer und LED-Lampen in marokkanischen Moscheen finanzieren kann. Schlimmer noch: Von dem, was er ab dem morgigen Mittwoch einnimmt, bleibt angesichts der aktuellen Inflationsrate immer weniger übrig.