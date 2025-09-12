Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Christoph Birghan: Grüne wollen Kulturkampf an den Hochschulen

Christoph Birghan: Grüne wollen Kulturkampf an den Hochschulen

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 09:32 durch Sanjo Babić
Christoph Birghan (2025) Bild: AfD Deutschland
Christoph Birghan (2025) Bild: AfD Deutschland

Zum jüngst von den Grünen im Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung eingebrachten hochschulpolitischen Antrag teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete Christoph Birghan mit: „Obwohl sich die Grünen gern als Hüter der Verfassung und Wahrheit gebärden, wollen sie nicht vom Kulturkampf lassen."

Birghan weiter: "In einem jüngst eingebrachten Antrag suggerieren sie, die Freiheit von Forschung und Lehre in den USA sei bedroht und man müsse vorgeblich bedrohten Wissenschaftlern eine Perspektive in Deutschland bieten. 

Dabei verschweigen die Grünen wieder einmal, dass die Wissenschaftsfreiheit, auch in Deutschland, insbesondere von linksideologischen Akteuren bedroht wird. Bekanntlich war es nach den Terrorangriffen der Hamas vom 7. Oktober 2023 weltweit zu antisemitischen und gewalttätigen Ausschreitungen an Hochschulen gekommen. In den USA möchte die Trump-Administration diese Umtriebe beenden. Staatliche Zuschüsse und Steuerprivilegien der Hochschulen werden an die Verfassungstreue geknüpft. Den Grünen aber gilt wohl als Feind der Wissenschaftsfreiheit, wer die Hochschulen als Orte von Wissensdurst und Wahrheitssuche versteht und nicht als Bühnen internationaler Konflikte und verfassungsfeindlicher Akteure. Die AfD-Bundestagsfraktion wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die Hochschulen in Deutschland nicht zum Kampfplatz von extremen Polit-Ideologen werden, sondern zu Arenen der besten Argumente und Köpfe.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte radon in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige