SPD-Generalsekretär will Kassenbeitragsbemessungsgrenzen anheben

Angesichts der akuten Finanznot vieler gesetzlicher Krankenkassen plädiert der designierte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf für deutliche höhere Beiträge für Facharbeiter und Gutverdiener. "Wir haben in der Krankenversicherung immer wieder die Diskussion über Beitragsbemessungsgrenzen, wo noch deutlich mehr drin ist. Ich sehe das ja bei meinem eigenen Gehalt", sagte er der "Bild am Sonntag". "Da zahle ich den Maximalbeitrag und wäre in der Lage, auch mehr zu zahlen."

Klüssendorf erhält als Bundestagsabgeordneter monatlich 11.227 Euro Diät. Aktuell liegt die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung bei 5.512 Euro im Monat, in der Rentenversicherung sind es 8.050 Euro. Klüssendorf sagte der "Bild", die Anhebung müsse in diese Richtung gehen: "Ich will mich jetzt nicht auf eine Zahl festnageln, aber ich finde, dass man sich auf jeden Fall in die Richtung orientieren kann - ohne dass ein großes Ungerechtigkeitsproblem entstehen würde."



Der SPD-Politiker sprach sich zugleich dagegen aus, aus Kostengründen Leistungen für Versicherte zu streichen: "Über Leistungskürzungen würde ich als Letztes reden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur