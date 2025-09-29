Franz Schmid: Wir setzen nicht auf Migration, sondern auf die Qualifikation unserer Jugend!

Ein aktueller Bericht der Staatsregierung zur Lage am Arbeitsmarkt zeigt, dass die Arbeitslosigkeit in Bayern explodiert. Aktuell sind 326.947 Personen in Bayern arbeitslos, was einen Anstieg von 9,1 Prozent im Vergleich zu August 2024 bedeutet. Seit Jahresbeginn 2025 wurden lediglich 167.606 neue Stellen gemeldet, was einem Rückgang von 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der arbeits- und jugendpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Franz Schmid, kommentiert das wie folgt: „2024 stiegen Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) erneut an, während die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern mit 1,5 Millionen neu gemeldeten Stellen einen historischen Tiefstand erreichte.

Trotz der hohen Zuwanderung, die oft als Lösung propagiert wurde, hat sich am Fachkräfte-Mangel nichts verbessert. Die Engpassanalyse von Mai 2025 zeigt nahezu dasselbe Niveau wie 2018. Besonders in der Pflege, aber auch in Gastronomie und Transport fehlen dringend benötigte Arbeitskräfte. Merkels offene Grenzen haben keine spürbare Entlastung gebracht. Auch die Tätigkeit der Arbeitsagentur gehört auf den Prüfstand. Viel zu selten gelingt es, Arbeitssuchende in Arbeit zu bringen.

Als AfD treten wir dafür ein, den Fokus nicht auf die Einwanderung, sondern auf die Ausbildung von Fachkräften zu legen. Alarmierend ist, dass in Bayern 14 Prozent der 20- bis 34-Jährigen keinen Berufsabschluss haben. Maßnahmen der Staatsregierung wie Berufsorientierungsprogramme zeigen wenig Wirkung. Unsere Jugend ist unsere Zukunft. Sie verdient mehr Unterstützung und Perspektiven!“

Quelle: AfD Bayern