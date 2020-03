Kalayci: Dauer der Corona-Einschränkungen abhängig von RKI-Analyse

Wie lange das öffentliche Leben in Berlin wegen der Corona-Krise eingeschränkt bleibt, ist offen. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, SPD, sagte am Montag im Inforadio vom rbb, das hänge von den Analysen des Robert Koch-Instituts (Bundesoberbehörde) ab. Dieses gehe davon aus, dass sich Deutschland am Anfang einer Epidemie befindet und die Fallzahlen exponentiell steigen werden.

Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens "führen bestenfalls dazu, dass diese steil steigende Kurve etwas abgeflacht wird, und uns diese Zahl der Infektionen nicht mit einer Wucht erreicht", so Kalayci. Das würde nicht nur das Gesundheitssystem enorm stressen, sondern "auch viele Arbeitgeber zusätzlich treffen. Man möchte sich das gar nicht ausmalen, was das für die BSR heißt, für die BVG, aber auch für die Krankenhäuser und viele, viele andere Bereiche, die lebenswichtig sind, wenn dann eben eine Großzahl von Beschäftigten ausfällt". Quelle: Inforadio (ots)