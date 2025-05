Bas legt Aufsichtsratsmandat bei HKM nieder und mahnt Thyssenkrupp

Die neue Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) legt ihr Aufsichtsratsmandat bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) nieder. "Ich habe am 5. Mai 2025 mit sofortiger Wirkung mein Aufsichtsratsmandat bei HKM niedergelegt, da dies nach dem Bundesministergesetz unvereinbar mit meiner künftigen Funktion als Mitglied der Bundesregierung ist", sagte Bas der "Rheinischen Post" (Mittwoch).

Zugleich sagte die SPD-Politikerin: "Selbstverständlich werde ich mich als Duisburger Bundestagsabgeordnete auch weiterhin für Stahlarbeitsplätze in meiner Heimatstadt einsetzen, insbesondere auch bei HKM." Thyssenkrupp will HKM schließen, falls sich kein Investor findet. 3.000 HKM-Arbeitsplätze in Duisburg sind bedroht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur