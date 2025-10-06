„Schutzschirm“ als Industrie-Signal – Planungssicherheit statt Abwanderung

Die SPD skizziert in Programm- und Fraktionspapieren Entlastungen (u. a. Industriestrompreis/Netzentgelte) und zielgerichtete Invest-Anreize, um Industrie-Jobs zu sichern. Fachblogs verweisen zugleich auf EU-Beihilfefragen.

Haupttext: Im Regierungsprogramm betont die SPD, man kämpfe „um jeden Industriearbeitsplatz“ – mit planbaren Energiepreisen, besseren Rahmenbedingungen und staatlichen Beteiligungen in Ausnahmelagen. Fraktionsstatements stellen die Transformation (Elektrifizierung, Wasserstoff) und Qualifizierung als Doppelstrategie heraus.

Parallel diskutieren Experten einen befristeten Industriestrompreis und erweiterte Strompreiskompensation; Kritiker warnen vor Wettbewerbsverzerrungen und Hürden im EU-Beihilferecht. Die politische Debatte oszilliert somit zwischen Standortsicherung und Markt-Neutralität.

Quelle: ExtremNews



