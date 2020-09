Carsten Hütter zum Auto-Gipfel: Benzin-, Diesel- und Elektro-Fahrzeuge fördern

Auto-Gipfel mit Kanzlerin: Vertreter der Autoindustrie, der Gewerkschaften und die Ministerpräsidenten der Autoländer schalten sich am heutigen Dienstagabend in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Merkel zusammen.

Dazu erklärt AfD-Bundesvorstandsmitglied Carsten Hütter: „Die Automobilindustrie ist eine wichtige deutsche Schlüsselindustrie. Die Corona-Krise hat sie schwer getroffen, ihre Produktion liegt heute 15 Prozent unter dem Wert vom Februar. Die Bundesregierung muss Mittel bereitstellen um die Produktion und den Verkauf von bewährten Benzin- und Diesel-Fahrzeugen sowie neuen Elektro-Autos anzukurbeln.



Nur die Produktion und den Verkauf von Elektro-Autos zu fördern, geht völlig an den Wünschen der Autokäufer und somit am Automobilmarkt vorbei. Wer den Automobilmarkt derart planwirtschaftlich umbauen will, indem er einseitig auf Elektro-Mobilität setzt, gefährdet den Industriestandort Deutschland und vernichtet absehbar Tausende Arbeitsplätze. Nur mit einer erfolgreichen deutschen Autoindustrie, die Benzin-, Diesel- und Elektro-Autos produziert und verkauft, werden wir unseren Wohlstand in Deutschland sichern können.“

Quelle: AfD Deutschland