Lauterbach schlägt Nutzung von Kirchen als "Kälteräume" vor

Angesichts der zunehmenden Hitze in den Sommermonaten hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Nutzung von Kirchen als "Kälteräume" vorgeschlagen. "Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten", sagte Lauterbach nach einem Besuch der Basilica di San Francesco in Italien.

In der vergangenen Woche hatte eine Hitzewelle weite Teile Südeuropas heimgesucht. In Griechenland etwa wurden Höchsttemperaturen von 44 Grad Celsius gemessen. Meteorologen gehen davon aus, dass solche Wetterkonstellationen durch den Klimawandel häufiger auftreten und länger anhalten. Auch für diese Woche werden neue Rekordtemperaturen in Südeuropa erwartet. Quelle: dts Nachrichtenagentur