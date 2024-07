Union wirft Ampel Verunsicherung der Autoindustrie vor

Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wirft der Ampel-Koalition vor, beim Thema E-Mobilität die Automobilbranche massiv verunsichert zu haben.

"Das Auslaufen des Umweltbonus war ein fatales Signal. Um Sicherheit in einen Markt zu bringen, sind stabile Rahmenbedingungen der Schlüssel, Schnellschüsse bewirken das Gegenteil", sagte Frei der Zeitung "Das Parlament". Die Unionsfraktion habe deshalb gefordert, dass der Umweltbonus wieder eingeführt wird. "Wir brauchen weiterhin politische Signale, die die Elektromobilität stützen. Dazu zählt unter anderem auch der Aufbau von Ladestationen."



Frei setzt auf Technologieoffenheit bei der Transformation der Autoindustrie. "Die Bundesregierung darf nicht vorschreiben, welche Technologien zum Erfolg führen. Sie muss sich für Technologieoffenheit einsetzen." Die CO2-Flottenregulierung sei "eine politische Wette auf eine einzige Technologie", sagte der CDU-Politiker. Über das Angebot der Technologien entschieden jedoch die Unternehmen.



Die Union habe aus dieser Überzeugung heraus auch gegen die EU-Regulierung gestimmt, "und wir fordern jetzt die Rücknahme der Regulierung". Trotzdem sei es gewiss, so Frei, dass Elektromobilität in Zukunft eine wegweisende Technologie sein werde. Es sei daher richtig, "dass sich alle Unternehmen, egal ob großer Konzern oder mittelständischer Zulieferer, auf den Weg gemacht haben".

Quelle: dts Nachrichtenagentur