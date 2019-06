Burkhard Jung als neuer Präsident des Städtetags gewählt

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ist als neuer Präsident des Deutschen Städtetages gewählt worden. Die Delegierten wählten ihn am Donnerstag am Schlusstag der Hauptversammlung in Dortmund.

Zum Vizepräsidenten gewählt wurde der Münsteraner Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU), der zuvor das Präsidentenamt innehatte. Durch die Wahl Jungs kommt erstmals ein Städtetagspräsident aus einer ostdeutschen Stadt. Der SPD-Politiker ist seit 2006 Oberbürgermeister von Leipzig und gehört dem Präsidium des kommunalen Spitzenverbandes seit 2007 an. Union und SPD wechseln sich beim Vorschlagsrecht für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

