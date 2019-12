Kipping ruft Grüne und SPD zu Gespräch mit der Linken über Umbau Deutschlands auf

Linkspartei-Chefin Katja Kipping hat Grüne und SPD aufgerufen, mit ihrer Partei über einen sozial-ökologischen Umbau Deutschlands und die Möglichkeiten für einen rot-rot-grünen Machtwechsel zu beraten. "Die Grünen müssen sich überlegen, ob sie mit uns echten Klimaschutz oder mit der Union nur eine Simulation davon bekommen wollen", sagte Kipping der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Ich will eine Regierung der Hoffnung. SPD, Grüne und Linke haben Gemeinsamkeiten in der Sozial- und Umweltpolitik." Sie sei nicht für eine Verlobung vor der nächsten Bundestagswahl. "Aber wir sollten ernsthaft debattieren, was wir gemeinsam für das Land verbessern können." Nötig sei ein "Sozialstaat der Zukunft" mit einer Grundsicherung für Kinder, einer Schutzgarantie vor Armut für alle und einer universellen Grundversorgung für medizinische Angebote, Breitband und Mobilität. Eine Vier-Tage-Woche bei Lohnausgleich für niedrige und mittlere Einkommen würde die Produktivität der Beschäftigten erhöhen und den Krankenstand senken.

Quelle: Rheinische Post (ots)