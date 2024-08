Merz erschrocken über Hass gegen Grüne

CDU-Chef Friedrich Merz zeigt sich erschrocken über den Hass gegen Grünen-Politiker und sieht seine Partei mit Blick auf schwarz-grüne Koalitionen in den Ländern davon in Mitleidenschaft gezogen.

"Es gibt in einigen Ländern Koalitionen mit den Grünen und die werden zunehmend zum Hassobjekt der politischen Diskussion in Deutschland. Und diese Stimmung überträgt sich zum Teil auch auf uns", sagte Merz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" auf die Frage, warum die Bundes-CDU nicht stärker von den Problemen der Ampel-Regierung profitiere.



Die Grünen hätten sich mit moralisierender Attitüde bei weiten Teilen der Bevölkerung in Misskredit gebracht. "Ich kann verstehen, dass die Menschen aufgebracht sind, und diese permanente Bevormundung in ihrem Alltag einfach nicht wollen", sagte der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag. Er teile dieses Gefühl.



Merz betonte zugleich: "Aber mich erschreckt die Intensität dieser Anti-Stimmung. Da kommt eine zunehmende, auch durch die sozialen Medien massiv beförderte Radikalisierung der politischen Sprache zum Ausdruck, die das Klima im Land vergiftet. Und das ist inakzeptabel."

Quelle: dts Nachrichtenagentur