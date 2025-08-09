Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Mitgliederzahl der Linkspartei steigt auf immer neue Rekorde

Mitgliederzahl der Linkspartei steigt auf immer neue Rekorde

Freigeschaltet am 09.08.2025 um 07:14 durch Sanjo Babić
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) Plakat zur Enteignung
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) Plakat zur Enteignung

Foto: Holger.Ellgaard
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Linke hat so viele Mitglieder wie noch nie seit ihrer Gründung im Jahr 2007. "Stand heute haben wir eine noch nie dagewesene Rekordzahl von 117.868 Mitgliederinnen und Mitgliedern", sagte die Co-Parteivorsitzende Ines Schwerdtner im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Der Mitgliederzuwachs gehe nach wie vor positiv voran, wenn auch nicht mehr "in der ganz großen Schlagzahl, wie anlässlich der Bundestagswahl".

Im Vorfeld anstehender Kommunal- und Landtagswahlen gehe es nun darum, "die neuen Mitglieder mehr und mehr in die politische Arbeit vor Ort einzubinden und die Partei auch dort aufzubauen, wo sie vorher vielleicht noch gar nicht oder wenig präsent war", betonte Schwerdtner in der NOZ. Sie fügte hinzu: "Der Zuspruch für unsere Politik hält an. Das zeigen auch die stabilen Umfrageergebnisse".

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)

