CDU-Fraktionsvize Schön fordert mehr Online-Initiative vom Einzelhandel in Zeiten der Pandemie

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön, fordert von den deutschen Einzelhändlern mehr Einsatz bei der Digitalisierung: "Ich würde mir wünschen, dass es möglichst viele machen. Zum einen vor Ort zu sein und zum zweiten auch den digitalen Weg zu gehen", sagte Schön im ARD-Mittagsmagazin.

Die Unionsfraktionsvize Schön stellte dafür aber auch weitere Hilfen und Förderung in Aussicht, so solle die Breitbandanbindung zusehends besser werden. "Beim Breitbandausbau gehen wir mit Macht rein", kündigte Schön an. Das allein aber reiche nicht, so die CDU-Politikerin weiter. "Wir müssen auch jedem einzelnen Einzelhändler helfen, diesen Weg ins digitale Zeitalter zu gehen".

Laut einer aktuellen Studie zum deutschen Einzelhandel verkauft fast die Hälfte der Händler ausschließlich in Ladengeschäften und nicht online, reine Online-Shops dagegen verzeichnen seit Beginn der Pandemie massive Zuwächse. Laut Handelsverband sind bis zu 50.000 Läden von Schließungen bedroht.

Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)