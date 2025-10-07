Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik "Friedrich Merz ist ein Lügner" - Derbe Worte gegen den Kanzler!

"Friedrich Merz ist ein Lügner" - Derbe Worte gegen den Kanzler!

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 14:59 durch Sanjo Babić
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (2025)
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz (2025)

Foto: RobbieIanMorrison
Lizenz: CC BY 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Oliver Kirchner (AfD) wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einem Beitrag beim Deutschlandkurier „Lüge“ vor und kritisiert dessen Kurs in der Bundespolitik.

Kirchner begründet seine Aussage mit inhaltlichen Differenzen bei Migration, Energie und Sicherheit. Aus dem Kanzleramt und der CDU gibt es dazu keine inhaltliche Annäherung; stattdessen verweisen Regierungsvertreter auf die eigene Politiklinie.

Die Wortwahl unterstreicht die aufgeheizte Debattenlage. Ob daraus juristische oder parlamentarische Konsequenzen erwachsen, ist offen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte runzel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige