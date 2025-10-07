"Friedrich Merz ist ein Lügner" - Derbe Worte gegen den Kanzler!

Oliver Kirchner (AfD) wirft Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einem Beitrag beim Deutschlandkurier „Lüge“ vor und kritisiert dessen Kurs in der Bundespolitik.

Kirchner begründet seine Aussage mit inhaltlichen Differenzen bei Migration, Energie und Sicherheit. Aus dem Kanzleramt und der CDU gibt es dazu keine inhaltliche Annäherung; stattdessen verweisen Regierungsvertreter auf die eigene Politiklinie.

Die Wortwahl unterstreicht die aufgeheizte Debattenlage. Ob daraus juristische oder parlamentarische Konsequenzen erwachsen, ist offen.

Quelle: ExtremNews