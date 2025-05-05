Kulturstaatsminister Weimer warnt vor politischer Instrumentalisierung von Kultur

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kündigt Maßnahmen an, um das kulturelle Erbe vor politischer Vereinnahmung zu schützen, berichten dts und Agenturmeldungen. Der Minister will Kultureinrichtungen stärken und klare Leitlinien setzen.

Weimer argumentiert, Museen, Gedenkstätten und Archive müssten in der Lage sein, Druck aus politischen Lagern auszuhalten. Dafür brauche es rechtliche Klarstellungen, verlässliche Finanzierung und mehr Bildungsarbeit. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass Extremisten historische Narrative für aktuelle Propaganda umdeuten.

Geplant sind nach seinen Angaben zusätzliche Programme zur Erinnerungskultur, zur Provenienzforschung sowie zur digitalen Vermittlung von Zeitgeschichte, gerade für junge Zielgruppen. Details zu Budget und Zeitplan stehen noch aus.

Quelle: ExtremNews



