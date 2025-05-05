Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kulturstaatsminister Weimer warnt vor politischer Instrumentalisierung von Kultur

Kulturstaatsminister Weimer warnt vor politischer Instrumentalisierung von Kultur

Freigeschaltet am 24.09.2025 um 15:59 durch Sanjo Babić
Wolfram Robert Wilhelm Weimer (2025)
Wolfram Robert Wilhelm Weimer (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kündigt Maßnahmen an, um das kulturelle Erbe vor politischer Vereinnahmung zu schützen, berichten dts und Agenturmeldungen. Der Minister will Kultureinrichtungen stärken und klare Leitlinien setzen.

Weimer argumentiert, Museen, Gedenkstätten und Archive müssten in der Lage sein, Druck aus politischen Lagern auszuhalten. Dafür brauche es rechtliche Klarstellungen, verlässliche Finanzierung und mehr Bildungsarbeit. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass Extremisten historische Narrative für aktuelle Propaganda umdeuten.

Geplant sind nach seinen Angaben zusätzliche Programme zur Erinnerungskultur, zur Provenienzforschung sowie zur digitalen Vermittlung von Zeitgeschichte, gerade für junge Zielgruppen. Details zu Budget und Zeitplan stehen noch aus.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rohbau in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige