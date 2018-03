Tschentscher neuer Erster Bürgermeister Hamburgs

Der SPD-Politiker Peter Tschentscher ist am Mittwoch zum neuen Ersten Bürgermeister Hamburgs gewählt worden. Er erhielt in der Hamburgischen Bürgerschaft 71 von insgesamt 118 gültigen Stimmen. 45 Abgeordnete stimmten gegen Tschentscher, zwei Parlamentarier enthielten sich. Damit tritt der SPD-Politiker die Nachfolge von Olaf Scholz an der Spitze der rot-grünen Regierung an.

Scholz war als Bundesfinanzminister und Vizekanzler nach Berlin gewechselt. Die Wahl von Tschentscher galt im Vorfeld als sicher, da die Regierungskoalition 73 von 121 Sitzen im Parlament hat. Tschentscher war bisher Finanzsenator in Hamburg. Sein Nachfolger in diesem Amt soll der bisherige SPD-Fraktionschef Andreas Dressel werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur