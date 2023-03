Verdi bekommt während Arbeitskampf 70.000 neue Mitglieder

Der aktuelle Arbeitskampf bringt der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den größten Mitgliederzuwachs ihrer Geschichte. "Trotz all des Trommelfeuers gegen uns verzeichnen wir seit Anfang des Jahres 70.000 neue Mitglieder", sagte Verdi-Chef Frank Werneke der "Bild am Sonntag". "Das ist der stärkste Mitgliederanstieg seit unserer Gründung vor mehr als 20 Jahren."

Werneke räumte zugleich ein, dass Streiks auch der Gewinnung von Neumitgliedern dienten. "Nicht in erster Linie. Aber viele, die sich erstmals an einem Arbeitskampf beteiligen, treten dann ein. Gewerkschaften bieten Schutz und Gemeinschaft - gerade in unsicheren Zeiten wie diesen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur