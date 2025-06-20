Gesundheitswesen: Warken meldet Einsparungen in Milliardenhöhe

Nach Angaben der dts Nachrichtenagentur hat Warken Einsparungen im Gesundheitswesen von rund zwei Milliarden Euro veranlasst. Die Summe resultiert laut dts aus effizienteren Beschaffungen, digitalisierten Abläufen und strengerer Ausgabensteuerung. Weitere Schritte sollen in den kommenden Monaten geprüft werden, berichtet dts.

Die Verwaltung setzt demnach stärker auf gemeinsame Ausschreibungen, standardisierte Verträge und den Abbau von Doppelstrukturen. Digitale Prozesse in Praxen und Kassen sollen Genehmigungen beschleunigen und Papierkosten reduzieren. Zugleich werden Budgets und Zielvereinbarungen schärfer überwacht, um Fehlanreize zu vermeiden.

Verbände begrüßen den Fokus auf Effizienz, mahnen aber, Qualität und Versorgungssicherheit dürften nicht leiden. Patientenschützer verlangen Transparenz, wo genau gespart wird und welche Effekte für Versicherte entstehen. Warken kündigte an, Ergebnisse regelmäßig zu evaluieren und bei Bedarf nachzujustieren.

