Prien will mehr Frauen in Machtpositionen der Union

CDU-Vize Karin Prien fordert mehr Frauen in Machtpositionen der Union. Das sagte sie der ARD. Die Bildungs- und Familienministerin kritisierte, dass etwa im Koalitionsausschuss, der in der kommenden Woche zum ersten Mal tagt, nur eine Frau sitzt. Die Frauen in der CDU müssten lauter werden, um wieder mehr Schlüsselpositionen in der Partei zu besetzen.

"Ich hatte mir gewünscht, dass wir hier mehr Frauen und sozusagen ein diverseres Team hätten", so Prien. "Insofern müssen wir Frauen in der Union uns klarmachen, wir müssen zukünftig auch genau diese Positionen auch wieder mehr besetzen, also Parteivorsitz, Generalsekretär und Chef des Bundeskanzleramtes." Darum werde man sich mehr bemühen müssen.



Auf die Frage, ob sie sich, wie Angela Merkel es am Ende ihrer Amtszeit getan hat, als "Feministin" bezeichnen würde, erwiderte Prien: "Ich bin Erfahrungs-Feministin, ja." Und sie erklärte, wie sie als junge Juristin mit der Familiengründung plötzlich anders behandelt wurde - und dass auch die Vereinbarung von Familie und Beruf sie geprägt habe. Quelle: dts Nachrichtenagentur