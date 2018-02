AfD begrüßt GroKo-Absage an umstrittenes nationales Klimaziel

AfD-Haushaltspolitiker Peter Boehringer hat die Absage der GroKo an das nationale Klimaziel für 2020 begrüßt. "Wenn man ein Ziel, das willkürlich ist, nicht mehr erreichen kann, wie auch immer, dann gibt man es natürlich rechtzeitig auf", sagte Boehringer am Donnerstag dem Deutschlandfunk.

"Die nächste Station ist jetzt 2030, und an 2030 wird niemand, der heute im Kabinett sitzt, noch irgendwie gemessen werden. Da können sie also ganz sicher sein, dass das auch 2025 spätestens kassiert wird", so Boehringer. Andererseits sei das auch nicht schlimm, denn "der CO2-Mythos vom autochthonen CO2", das die Erde erwärme, der müsse irgendwann auch mal kassiert werden, so der AfD-Politiker.

