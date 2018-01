SPD-Integrationspolitiker Bozkurt: Partei sollte keine Angst vor Neuwahlen haben

Der SPD-Integrationspolitiker Aziz Bozkurt ruft seine Partei dazu auf, keine Angst vor möglichen Neuwahlen zu haben. "Eine selbstbewusste und stolze Partei sollte vor Wahlen grundsätzlich keine Angst haben", sagte Bozkurt der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland". Der Bundesvorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt erhob zudem Vorwürfe gegen die SPD-Führung.

Was zu seinen Fachthemen in dem Sondierungspapier stehe, sei "Union pur", denn es würden Obergrenzen bei der Flüchtlingsaufnahme festgelegt. "Niemand würde in der SPD Rücktrittforderungen erheben, wenn die Delegierten des Bonner Parteitags mit Nein stimmen sollten. Wenn sich aber manche Personen einen solchen Schritt überlegen wollen, dann sollten sie das vor dem Hintergrund tun, dass sie strategisch die SPD in so eine verfahrene Situation gebracht haben", sagte Bozkurt.

Quelle: neues deutschland (ots)