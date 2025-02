Mit 98%: Friedrich Merz erneut zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion gewählt

Friedrich Merz bleibt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zwei Tage nach der Bundestagswahl entfielen in der konstituierenden Sitzung der Unionsfraktion 98 Prozent der Stimmen auf den 69-jährigen Sauerländer. Mit diesem klaren Votum startet Merz, der zuletzt seit 2022 an der Spitze der Fraktion steht, in seine insgesamt dritte Amtszeit.

Nach seiner Wiederwahl unterstrich Merz, dass es nun wichtig sei, als größte Fraktion im deutschen Bundestag schnell ins Arbeiten zu kommen. "Die Themen drängen und erlauben keinen Aufschub. Zentrale Aufgabe für die kommenden vier Jahren wird es für uns sein, die Probleme unseres Landes zu lösen - allen voran in der Wirtschafts- und Migrationspolitik. Hier braucht es dringend einen Politikwechsel", so der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende weiter. Bereits vor der Fraktionssitzung wurde CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von den CSU-Mitgliedern der Fraktion im Amt bestätigt. Mit 99 Prozent wurde zudem der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei von den Abgeordneten der CDU-Bundestagsfraktion wiedergewählt. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes wurden kommissarisch im Amt bestätigt. Die konstituierende Sitzung markiert den offiziellen Auftakt der Arbeit der Unionsfraktion in der neuen Legislaturperiode. Zu diesem Anlass erneuerten die Abgeordneten von CDU und CSU ihren Beschluss zur Fortführung ihrer Fraktionsgemeinschaft. Quelle: CDU/CSU - Bundestagsfraktion (ots)