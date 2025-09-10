Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Warken sieht noch Abstimmungsbedarf zu Krankenhausreform

Freigeschaltet am 10.09.2025 um 09:04 durch Sanjo Babić
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat eingeräumt, dass es in der Regierung noch keine Einigkeit zur Reform der Krankenhausreform gibt und der Kabinettsbeschluss deshalb verschoben werden musste. Man habe versucht, den Termin zu halten, um früh Klarheit für die Bundesländer zu haben, sagte sie den Sendern RTL und ntv.

"Aber wir müssen jetzt an mehreren Stellen noch mal uns intern abstimmen in der Regierung, wie wir genau den Koalitionsvertrag umsetzen", so Warken. "Es war jetzt ein ambitionierter Zeitplan, sie heute ins Kabinett zu bringen."

Generelle Zweifel sieht Warken beim Koalitionspartner SPD nicht. Man sei sich einig, dass es die Krankenhausreform brauche. "Und genauso sind wir uns einig, dass es noch Nachbesserungen braucht." Die Regierung setze jetzt den Koalitionsvertrag um. "Da stehen wir auch alle dahinter."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

