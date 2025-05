Neues Bundesministerium für Digitales verzichtet auf Faxgeräte

Das neue Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (BMDS) setzt sich von Symbolen für einen rückständigen Staat ab. "Wir haben keine Faxgeräte, und wir haben auch nicht vor, welche anzuschaffen", sagte ein Sprecher des Ministeriums der "Welt am Sonntag".

Man kann das als Antwort auf eine Aussage von SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags lesen: "Die Faxgeräte in unserem Land müssen entsorgt werden", hatte Klingbeil gefordert.



Das Haus von Minister Karsten Wildberger (CDU) befindet sich in der Aufbauphase, sucht nach zusätzlichen Mitarbeitern und erhält viele Bewerbungen: "Das Interesse, für das BMDS zu arbeiten, ist groß. Wir haben allein in den ersten Tagen mehr als 500 Initiativbewerbungen erhalten, darunter viele aus anderen Ressorts", sagte der Sprecher des Ministeriums. Noch hat das BMDS kein eigenes Budget, weil es keinen beschlossenen Bundeshaushalt für das laufende Jahr gibt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur