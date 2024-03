Bundespräsident startet Wahlhelfer-Aufruf für Europawahl

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürger in einer am Dienstag veröffentlichten Videobotschaft dazu aufgerufen, sich als Wahlhelfer zur bevorstehenden Europawahl zu melden. Die Demokratie funktioniere auch deshalb, weil sich Bürger ehrenamtlich bei der Durchführung der Wahl engagieren, sagte er.

400 Millionen Menschen seien Anfang Juni in 27 Ländern in der Europäischen Union an die Wahlurnen gerufen. "In Deutschland finden die Wahlen am 9. Juni statt. Erstmals dürfen bei uns auch junge Menschen ab 16 wählen." Die Europäische Union sei ein "Zukunftsprojekt", so Steinmeier. "Und jeder, der zur Wahl geht, leistet einen Beitrag für unsere Demokratie." Eine niedrige Wahlbeteiligung helfe nur den Extremisten, "jenen Kräften, die in vielen Ländern erstarken und die Europa zerstören wollen".

"In Deutschland sind es 675.000 Menschen, die dafür sorgen, dass diese Europawahl ordnungsgemäß verläuft", fügte der Bundespräsident hinzu. "Sie kontrollieren Ausweise, überprüfen Wahlscheine, geben Stimmzettel aus, zählen die Stimmen und stellen das Wahlergebnis fest." Sie stellten entsprechend eine freie und geheime Wahl sicher - "sie macht den Kern unserer Demokratie aus", so das Staatsoberhaupt. Ohne all diese Freiwilligen wären diese Wahlen nicht möglich. An diejenigen, die noch überlegen, richte er die Bitte: "Melden Sie sich. Bitte machen Sie mit."

Quelle: dts Nachrichtenagentur