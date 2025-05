Die teuersten Arzneimittel in Deutschland

Wenn Arzneimittelpreise weiter steigen, droht dem System der Kollaps. Zu diesem Schluss kommt der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege (SVR) in seinem aktuellen Gutachten, das heute an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) übergeben wird. Der Branchendienst APOTHEKE ADHOC hat auf Basis von Informationen der Abdata eine Übersicht über die teuersten Medikamente im deutschen Markt zusammengestellt.

Mit Kosten jenseits von 2 Millionen Euro gelten die Gentherapien Zolgensma, Libmeldy und Hemgenix als die teuersten Arzneimittel weltweit. Daneben gibt es aber zahlreiche Medikamente, die hierzulande nicht nur in Ausnahmefällen in der Klinik, sondern auch in der Apotheke vorkommen.

Die Spanne reicht bis in den Bereich von mehr als 100.000 Euro. Unter den Präparaten sind zahlreiche Biologika, darunter Antikörper, aus Plasma oder anderen Zellen gewonnene Therapien, rekombinante Proteine und Enzyme, aber auch niedermolekulare Wirkstoffe. Entsprechend handelt es sich überwiegend um Injektions- oder Infusionslösungen. Allerdings gibt es auch Kapseln, Tabletten und selbst Augentropfen.

Auch zwei nicht mehr patentgeschützte Wirkstoffe sind dabei, allerdings sind die Preisunterschiede zum Original gering. Das gilt auch für die sogenannten Parallelimporte, das sind Präparate, die wegen der internationalen Preisunterschiede aus anderen Ländern eingeführt werden. Hier sorgen ausgerechnet die gesetzlichen Vorschriften dafür, dass oft nur marginale Einsparungen von wenigen Euro oder auch nur Cent möglich sind.

Auf der Seite der Hersteller sind neben einigen Spezialanbietern so ziemlich alle großen Pharmakonzerne dabei. Bei einigen Unternehmen gibt es sogar spezielle Geschäftsbereiche oder eigenständige Tochterfirmen für Präparate gegen seltene Erkrankungen.

Quelle: APOTHEKE ADHOC (ots)