AfD: Versorgungswerke brauchen mehr Transparenz und flexiblere Anlageregeln

Die Zahl der Beitragszahler in den berufsständischen Versorgungswerken ist zwischen 2015 und 2023 um 14,1 Prozent gestiegen – die Zahl der Altersruhegeldempfänger sogar um 48,8 Prozent. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Rentenzahlung in diesem Zeitraum lediglich um 6,9 Prozent auf 2.222 Euro gewachsen – und liegt damit klar unterhalb der Inflationsrate sowie deutlich hinter den Rentenerhöhungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung. Es gibt bislang kein zentrales Register für die Geschäftsberichte.

Das ergibt sich aus einer aktuellen Antwort auf eine Kleine Anfrage (BT-Drs. 21/723 ) und einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages (WD 6 – 3000 – 004/25). Dazu erklären die AfD-Bundestagsabgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing und Thomas Stephan, Mitglieder im Ausschuss für Arbeit und Soziales: „Während die Zahl der Versorgungsempfänger steigt, bleiben die Renten aus den Versorgungswerken weit hinter der Inflation zurück. Noch beunruhigender ist, dass einige Versorgungswerke massiv von der Insolvenz des Versicherers ELEMENT und der Pleite des Benko-Konzerns betroffen sind. Es gibt bislang kein zentrales Register, in dem Geschäftsberichte und Anlagestrategien der Versorgungswerke systematisch einsehbar wären. Diese Intransparenz ist nicht mehr zeitgemäß – insbesondere bei einem Anlagevolumen von über 280 Milliarden Euro, das der Altersversorgung hunderttausender Freiberufler dient. Wir fordern die Einführung eines bundesweiten, digitalen Transparenzportals, in dem alle Versorgungswerke ihre Geschäftsberichte und Anlagekennzahlen zeitnah veröffentlichen. Eine Flexibilisierung der Anlageregeln, die sich am tatsächlichen ökonomischen Risiko orientiert und auch die Anlage in breit gestreute, kostengünstige Aktien-ETFs erleichtert. Vertrauenswürdige Altersvorsorge braucht Transparenz und Flexibilität.“ Quelle: AfD Deutschland