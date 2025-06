Verbraucherschützer fordern kostenfreie Sitzplatzreservierung

Angesichts des Fahrplanwechsels bei der Deutschen Bahn zum 15. Juni rufen Verbraucherschützer den Konzern dazu auf, Sitzplatzreservierungen künftig kostenfrei anzubieten.

Die Mobilitätsexpertin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Marion Jungbluth, sagte der "Rheinischen Post" (Freitag): "Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert schon seit langem eine kostenfreie Reservierung bei der Ticketbuchung."



Jungbluth kritisierte die zum Fahrplanwechsel geplante Erhöhung der Gebühren für Reservierungen. "Familien müssen ab Sonntag tiefer in die Tasche greifen und für jedes Kind extra zahlen. Auch die normalen Reservierungen werden moderat erhöht." Kundenorientierung werde damit bei der Bahn konsequent vernachlässigt, so die Expertin. Regelmäßig verkünde die Deutsche Bahn Veränderungen in den Tarifbedingungen, "sodass auch erfahrene Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer leicht den Überblick verlieren können".

Quelle: dts Nachrichtenagentur