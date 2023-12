AfD wirkt: EU will stärker gegen Masseneinwanderung vorgehen

Der wachsende Rückhalt der AfD, aber auch anderer konservativer Vernunft-Parteien in Europa, bei den Bürgern zwingen die EU zum Umsteuern gegen die Masseneinwanderung: Parlament und Europarat haben sich jetzt auf ein entschiedeneres Vorgehen gegen illegale Migranten verständigt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Kontrollen, ausnahmslose Registrierung aller Nicht-EU-Bürger ohne Pass und Asylzentren direkt an den Außengrenzen, um Migranten aus sicheren Ländern so schnell wie möglich wieder abzuschieben. All das fordert die AfD schon seit langem – unter anderem im Europawahlprogramm. Darin heißt es: „Zum Schutz unserer Freiheit, unserer Lebensweise und unserer Identität muss die illegale Masseneinwanderung aus kulturfremden Regionen nach Europa beendet werden!“

Der wachsende Rückhalt der AfD, aber auch anderer konservativer Vernunft-Parteien in Europa, bei den Bürgern zwingen die EU zum Umsteuern gegen die Masseneinwanderung: Parlament und Europarat haben sich jetzt auf ein entschiedeneres Vorgehen gegen illegale Migranten verständigt. Kontrollen, ausnahmslose Registrierung aller Nicht-EU-Bürger ohne Pass und Asylzentren direkt an den Außengrenzen, um Migranten aus sicheren Ländern so schnell wie möglich wieder abzuschieben. All das fordert die AfD schon seit langem – unter anderem im Europawahlprogramm. Darin heißt es: „Zum Schutz unserer Freiheit, unserer Lebensweise und unserer Identität muss die illegale Masseneinwanderung aus kulturfremden Regionen nach Europa beendet werden!“

Quelle: AfD Deutschland