Kramp-Karrenbauer will mehr Macht für Frauen in katholischer Kirche

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat mehr Macht für Frauen in der katholischen Kirche gefordert. "Ganz klar: Frauen müssen Leitungsfunktionen in der Kirche übernehmen", sagte Kramp-Karrenbauer der "Zeit"-Beilage "Christ & Welt". Sie könne sich eine Frauenquote in der katholischen Kirche durchaus vorstellen. Auch für die Priesterinnenweihe sprach sich Kramp-Karrenbauer aus. "Ich wünsche mir, dass die Priesterinnenweihe kommt." Es sei ihr "vollkommen klar", dass es ein "immenser Bruch" mit der Tradition wäre. "Aber die katholische Kirche würde nicht daran zugrunde gehen."

Frauen hätten im Leben Jesu im spirituellen Sinne eine große Rolle gespielt. In den Urgemeinden sei der Glaube unter lebensbedrohlichen Bedingungen weitergetragen worden von Frauen. "Vieles von dem, was wir heute als Regelwerk sehen, ist über die Jahrhunderte entstanden. Es wurde von Institutionen geprägt, nicht von Jesus." Sie hätte sich vorstellen können, selbst Priesterin zu werden, sagte die CDU-Generalsekretärin weiter. "Aber ich weiß, wie unmöglich das gewesen wäre." Heute orientiere sie sich deshalb in einem ersten Schritt an einem realistischeren Ziel - und das sei die Diakoninnen-Weihe: "Was bringen Frauen nicht mit, außer dass sie Frauen sind?", so Kramp-Karrenbauer. "Was fehlt ihnen, dass sie diese Weihe nicht erhalten dürfen? Dass sie nicht Diakoninnen werden dürfen? Außer der Tatsache, dass sie Frauen sind, konnte mir das noch niemand positiv beantworten."

Quelle: dts Nachrichtenagentur