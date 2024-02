AfD: Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung eines Mädchens in Speyer: Wir müssen unser Land endlich wieder sicher machen!

Es ist eine der abscheulichsten Folgen der Migrations-Anarchie, welche Union und Ampelparteien über uns gebracht haben: Täglich gibt es laut Statistik zwei Gruppenvergewaltigungen in Deutschland, die Täter schrecken dabei selbst vor Minderjährigen nicht zurück. Wirklich sichere Räume gibt es keine, wie ein erschreckender Fall im rheinland-pfälzischen Speyer jetzt gezeigt hat. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Zwei Syrer und ein Deutsch-Kroate sollen auf einer Karnevalsfeier für Jugendliche über ein 15-jähriges Mädchen hergefallen sein. Die Feier fand am Samstagabend im Jugendkeller der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) St. Joseph statt. Die Jugendliche wurde nach der Tat ärztlich behandelt, eine Vernehmung war noch nicht möglich. Die drei Verdächtigen konnten schnell ermittelt werden. Die beiden Syrer sind angeblich selbst 15 Jahre alt, der Deutsch-Kroate 19.

Während die Ampel mit ihren Propaganda-Abteilungen ARD und ZDF die Bürger benebelt und sie jedes Wochenende zu Regierungsdemonstrationen auf die Straße treibt, werden täglich vor allem Frauen und Mädchen mit der widerlichen Realität konfrontiert. Auch die katholische Kirche, unter deren Dach dieses jüngste Verbrechen stattfand, biedert sich lieber an an die bunte Minderheitengesellschaft an und verteufelt die Opposition. Sie alle sollten sich schämen, wenn sie doch nur in der Lage dazu wären. Man kann dem Mädchen nur wünschen, dass es die schreckliche Tat irgendwann überwinden wird. Und man kann nur immer wieder appellieren, dass die Bürger aus solchen Taten Schlüsse ziehen – und die AfD unterstützen, damit wir unser Land endlich wieder sicher machen können.

Ein Lagebild über die täglichen “Einzelfälle” auf: www.einzelfallticker.de"

Quelle: AfD Deutschland