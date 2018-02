Georg Pazderski (AfD): So sieht Fürsorge unter der designierten Verteidigungsministerin von der Leyen aus

Seit Tagen sitzen ca. hundert deutsche Soldaten unter unwürdigen Bedingungen in Bamako, Mali, fest. Dazu erklärt der stellvertretende AfD-Vorsitzende Georg Pazderski: „Mangel an Duschen, Toiletten, Gepäck schon in Deutschland, keine Verbindung in die Heimat: unter diesen menschenunwürdigen Bedingungen harren derzeit mehr als hundert deutsche Soldaten in Bamako aus und warten auf ihren gesicherten Abtransport nach Deutschland. So sieht neuerdings der Dank für gefährliche Auslandseinsätze an die Soldaten aus."

Pazderski weiter: "Da die Bundeswehr selbst die Versorgung ihrer Soldaten nicht herstellen konnte, mussten die Franzosen diese übernehmen. Dass der Abtransport nicht funktioniert, überbietet sogar die peinliche Versorgungspanne vor Ort: Air France fliegt täglich von Mali nach Europa, trotzdem müssen die Soldaten in einem Hangar weiter ausharren. Fürsorge für unsere Soldaten sieht anders aus. Frau von der Leyen macht in der neuen Legislaturperiode dort weiter, wo sie aufgehört hat: kopflos, planlos und ignorant gegenüber den wirklichen Bedürfnissen der Truppe. Es ist an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten, diese Frau im Amt zu bestätigen. Dieser weitere Vorfall zeigt: Frau Merkel und der Union liegt die Bundeswehr schon lange nicht mehr am Herzen. Ihr geht es nur um den nackten Machterhalt, alles andere spielt keine Rolle mehr.“ Quelle: AfD Deutschland

