Svenja Hahn kandidiert als FDP-Vize

Die Präsidentin der europäischen ALDE-Partei, Svenja Hahn, tritt nach dem Vorschlag von Marie-Agnes Strack-Zimmermann als stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP an. "Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und als stellvertretende Bundesvorsitzende der Freien Demokraten zu kandidieren. Ich habe mich sehr über das Vertrauen und den Vorschlag von Marie-Agnes Strack-Zimmermann gefreut", sagte sie dem Nachrichtenmagazin POLITICO am Dienstag.

Als Vorsitzende der europäischen Liberalen beschäftigt sich Hahn derzeit ohnehin intensiv mit Parteireformen. "Es gibt vieles, was die FDP von den Ideen und Erfolgen anderer liberaler Parteien in Europa lernen kann", erklärte sie. Ihr Ziel sei es, eine "Vision für einen modernen Liberalismus und für Deutschlands Zukunft" zu entwickeln - und sich dabei nicht in innerparteiliche Lager zu verlieren. "Kein Links-rechts-Denken, sondern ein Problemlösungsdenken", so Hahn.

Quelle: dts Nachrichtenagentur