Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik CSU stellt sich gegen Reiche bei längerer Lebensarbeitszeit

CSU stellt sich gegen Reiche bei längerer Lebensarbeitszeit

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (Kurzbezeichnung: CSU)
Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (Kurzbezeichnung: CSU)

Die CSU im Bundestag hat dem Vorstoß von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zur Erhöhung der Lebensarbeitszeit eine Absage erteilt. "Wir setzen auf Freiwilligkeit. Das ist für uns das sehr viel wirksamere Instrument, weil wir als CSU auch die Menschen im Blick haben, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der "Bild am Sonntag".

Die Rente mit 70 lehnte Hoffmann ab - und verwies auf die Unterschiede in der Arbeitsbelastung: "Es macht einen Unterschied, ob ich einem Ingenieur, der viel im Büro gearbeitet hat, die Möglichkeit gebe, freiwillig weiterzuarbeiten. Oder jemanden, der bis kurz vor der Rente auf einer Baustelle schwer körperlich gearbeitet hat."

Die CSU, so Hoffmann, setze auf die im Koalitionsvertrag verankerte Aktivrente - ein freiwilliges Modell für diejenigen, die länger arbeiten möchten: "Es gibt viele Menschen im Land, die sagen: 'Mensch, ich habe Lust, weiterzuarbeiten.'" Hoffmann weiter: "Das macht Spaß und man profitiert finanziell davon - deswegen finde ich das den viel besseren Weg."

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte guten in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige