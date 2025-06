Reichinnek will Diätenerhöhung spenden

Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek will ihre Diätenerhöhung spenden. "Ich werde meine Mandatsträgerabgaben erhöhen, das wird die Partei auch so fordern - vollkommen zu Recht", sagte sie im "Berlin Playbook Podcast" des Nachrichtenmagazins POLITICO.

"Und eben auch meine Spenden, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Abgeordnete zwar gut finanziert werden müssen, damit sie auch unabhängig sind, aber dass das, was gerade passiert, einfach mit der Realität der Menschen nichts zu tun hat", so Reichinnek.



Am Donnerstag soll der Bundestag über eine Diätenerhöhung entscheiden. Von den 12.000 Euro, die sie dann monatlich zur Verfügung hätte, will sie spenden: "1.700 Euro auf Bundesebene, 700 Euro auf Landesebene, 300 Euro an meinen Kreisverband, 200 Euro an meine Linksjugend, ich habe dann noch mal 300 Euro an meinen Fraktionsverein, ich habe Beiträge für meine Gewerkschaft, für ProVeg, für den ADFC, also da kommt einiges zusammen", so Reichinnek.

Quelle: dts Nachrichtenagentur