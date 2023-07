Pistorius rechnet mit Schlüsselrolle Deutschlands im Ernstfall gegen Russland

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) rechnet damit, dass Deutschland im Nato-Verteidigungsfall eine "zentrale Rolle" zukommen wird. Das sagte er im Rahmen des Nato-Gipfels in Vilnius. "Wenn der Ernstfall da ist oder zu erwarten ist, dann muss es schnell gehen. Dann müssen die Verlegungen schnell und zuverlässig funktionieren und da kommt uns als Bundesrepublik Deutschland eine zentrale Rolle zu", so Pistorius.

"Erstmals seit Ende des Kalten Krieges wird es also wieder umfassende Verteidigungspläne geben: Das heißt regionale Pläne, Zuordnung von Regionen zu den Alliierten; ein Kräfteplan, Zuordnung von Truppen; Kommandostruktur, also die Zuordnung von Regionen zu jeweiligen Nato-Kommandos; ganz wichtig das Alarmierungsmodell."

Deutschland komme eine Schlüsselrolle bei der militärischen Mobilität insgesamt zu, was die schnelle Verlegung von Truppen über die Straße und die Schiene in die möglichen Einsatzräume angeht, so der Verteidigungsminister. Derzeit müsse man davon ausgehen, dass dies eben vor allem die Gebiete an der Ostflanke sind. Pistorius kündigte an, im Laufe des vierten Quartals mit seinem litauischen Kollegen eine Roadmap für die geplante Stationierung einer Brigade in Litauen entwickeln zu wollen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur