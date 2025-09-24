Verbände warnen Kanzler Merz: Unternehmen spüren Stimmungstief

Führende Wirtschaftsverbände haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor einer dramatisch verschlechterten Stimmung in der Wirtschaft gewarnt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Sie fordern entschlossenes Handeln.

In einem Schreiben an den Kanzler heißt es, viele Unternehmen sähen ihre Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Energiepreise, Bürokratie und schwache Nachfrage massiv bedroht. Besonders das Handwerk berichtet von Auftragsrückgängen.

BDI und DIHK verlangen schnelle Reformen bei Steuern, Planungsrecht und Energieversorgung. Sollte die Regierung nicht reagieren, drohe eine Abwanderung von Investitionen ins Ausland.

Quelle: ExtremNews



