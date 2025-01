Linke fordert Abschaffung aller Adelstitel in Deutschland

Die Linke fordert die Abschaffung aller Adelstitel in Deutschland. "Adelstitel passen nicht ins Jahr 2025 und sollten aus Pässen und offiziellen Dokumenten gestrichen werden", sagte die Vorsitzende Ines Schwerdtner dem "Stern".

Solche Titel seien "Überbleibsel einer Zeit, als Privilegien und Macht abhängig waren von der Geburt". Schwerdtner weiter: "Eine moderne Demokratie, die sich die Gleichheit aller auf die Fahnen schreibt, braucht keine Barone, Grafen und Erbherzöge."



Schwerdtner tritt bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin im Wahlkreis Berlin-Lichtenberg an, den bisher die frühere Linken-Vorsitzende Gesine Lötzsch holte. Ihre Gegenkandidatin von der AfD ist die Parteivizechefin Beatrix von Storch. Schwerdtner fordert die Rivalin direkt auf: "Beatrix von Storch und auch die anderen blaublütigen Besserwisser sollten ihre Titel ablegen." Die Privilegien des Adels seien bereits in der Weimarer Republik abgeschafft worden: "Da ist es nur konsequent, wenn wir auch die Adelstitel endlich im Mülleimer der Geschichte entsorgen."



Die Linken-Chefin verweist auf das Beispiel Österreichs: Dort ist das Führen von Adelsbezeichnungen seit 1919 verboten. "Wer eine Demokratie auf Augenhöhe will, muss den Adel in die Schranken weisen und klarmachen, dass auch eine Beatrix von Storch nicht über uns allen steht", so Schwerdtner.

Quelle: dts Nachrichtenagentur