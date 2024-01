Insa: SPD gewinnt - Union verliert

Die Union hat in der ersten Woche des Jahres leicht an Zustimmung eingebüßt. Im "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 31 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.

Die SPD hingegen kann einen Punkt hinzugewinnen und kommt in dieser Woche auf 16 Prozent. Die AfD kann ihre hohen Werte von 23 Prozent aus der Vorwoche halten. Die Grünen bleiben stabil bei 12 Prozent, die FDP bei 5 Prozent und die Linke bei 4 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent (+/-0) der Stimmen auf sich vereinen (davon 3 Prozent Freie Wähler). Datenbasis: Für die "Bild am Sonntag" hat Insa 1.204 Personen im Zeitraum vom 2. bis zum 5. Januar 2024 befragt (TOM). Frage: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen" Quelle: dts Nachrichtenagentur