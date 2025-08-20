Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Grüne sehen neuen Klärungsbedarf beim Maut-Debakel

Grüne sehen neuen Klärungsbedarf beim Maut-Debakel

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 11:52 durch Sanjo Babić
Swantje Henrike Michaelsen (2024)

Foto: MarkusHeft
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach der Anklageerhebung gegen den früheren Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wegen möglicher Falschaussage im Maut-Untersuchungsausschuss sehen die Grünen neuen Klärungsbedarf hinsichtlich des Debakels rund um die gescheiterte Pkw-Maut. Sie glaube, dass sehr viele Bürger ein Ungerechtigkeitsgefühl empfinden und Aufklärung wünschen, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Swantje Michaelsen, der "Rheinische Post".

Das Mautdebakel von Scheuer habe den Steuerzahler rund 250 Millionen Euro gekostet, ergänzte Michaelsen. Scheuer habe das Haushalts- und Vergaberecht gebrochen und zudem das Parlament belogen. "Dass die Berliner Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Falschaussage erhebt, zeigt deutlich, dass seine Aussagen nicht nur politisch, sondern auch rechtlich Fragen aufwerfen und hier Klärungsbedarf ist."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

