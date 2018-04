Juso-Chef Kühnert sieht SPD auf dem Weg der Erneuerung

Juso-Chef Kevin Kühnert sieht die SPD auf dem Weg der Erneuerung. Seit den letzten beiden Parteitagen habe sich innerhalb der Partei bereits viel verändert, sagte Kühnert am Sonntag am Rande des SPD-Parteitags in Wiesbaden dem Sender Phoenix.

"Die Tonlage ist anders geworden, gerade auch im Parteivorstand." Es sei einfacher möglich, über Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten zu sprechen, ohne dass dann eine Staatskrise ausbreche. "Ich sehe, dass die Bereitschaft da war, erste Schritte zu gehen. Das honoriere ich", sagte Kühnert. Die Wahl von Andrea Nahles als neue Parteivorsitzende begrüße er, weil sie in der Lage sei, zu sagen, wie der Sozialstaat in zehn Jahren aussehen müsse. Quelle: dts Nachrichtenagentur