Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Debatte in der Union: Kurskorrektur bei Klimaneutralität gefordert

Debatte in der Union: Kurskorrektur bei Klimaneutralität gefordert

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 17:26 durch Sanjo Babić
Wahlkampfrede, Wahlversprechen und gelogen (Symbolbild)
Wahlkampfrede, Wahlversprechen und gelogen (Symbolbild)

Bild: Roland Tichy / Eigenes Werk

Führende Vertreter von CDU und CSU regen an, das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu überprüfen, meldet die dts Nachrichtenagentur. Befürworter warnen vor Wettbewerbsnachteilen, Kritiker pochen auf Verbindlichkeit und das Karlsruher Klimaurteil.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stellt die vollständige Klimaneutralität bis 2045 infrage. Er spricht von realistischeren Pfaden, die 80 bis 90 Prozent Minderung oder längere Fristen vorsehen könnten. CSU-Generalsekretär Martin Huber betont, Klimaschutz müsse mit Wirtschaftskraft vereinbar bleiben. Mark Helfrich (CDU) warnt vor Verzerrungen durch Importe aus Ländern mit niedrigeren Standards.

Gleichzeitig hält CDU-Vize Andreas Jung an 2045 fest, fordert aber Korrekturen beim Weg dorthin. Hintergrund ist die Bindungswirkung des Pariser Abkommens und das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, das ein nationales Budget ableitet. In der Union prallen damit zwei Linien aufeinander: Kursanpassung aus industrieller Perspektive versus Budgettreue aus rechtlich-klimapolitischer Sicht.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bohle in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige