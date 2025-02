Benjamin Nolte: Ja zur Freiheit der Wissenschaft – Nein zu staatlich finanzierter Gender-Ideologie!

In einem Interview mit der „Zeit“ beklagte sich die am Institut für Soziologie der Universität München lehrende Professorin Paula-Irene Villa Braslavsky kürzlich darüber, dass „Gender Studies“ von der AfD verächtlich gemacht und bekämpft würden. Sie sprach in diesem Zusammenhang von „politischen Angriffen“ auf die Wissenschaft sowie auf „Professor:innen, Forschungsfelder oder Institutionen“, die zugleich „Angriffe auf die Grundprinzipien einer pluralen, rechtsstaatlichen Demokratie“ seien.

Der wissenschafts- und hochschulpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Benjamin Nolte, kommentiert das wie folgt: „Die AfD verteidigt die grundgesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit: Forschung und Lehre müssen von politischen Vorgaben unabhängig sein. Dies heißt jedoch nicht, dass der Steuerzahler jeden pseudowissenschaftlichen Schwachsinn finanzieren muss. Wer sein Geld auf solche Weise verdient, muss in einer Demokratie mit Widerspruch rechnen und sollte sich über Kritik nicht beklagen. Zwar ist nichts gegen die Erforschung von Geschlechterrollen und -beziehungen einzuwenden. Aber seit vielen Jahren hat sich unter dem Deckmantel der ‚Gender Studies‘ eine Ideologie breitgemacht, die die Existenz biologischer Geschlechter leugnet. Nicht selten agitieren Gender-Ideologen gegen namhafte Wissenschaftler und tragen dazu bei, eine totalitäre ‚Cancel-Culture‘ zu etablieren. Als AfD fördern wir seriöse Wissenschaften und treten insbesondere für eine Stärkung der MINT-Fächer an den Hochschulen ein. Die staatliche Finanzierung unwissenschaftlicher Gender-Ideologie lehnen wir jedoch ab.“ Quelle: AfD Bayern