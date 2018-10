Barley verlangt von Airlines schnellere Entschädigungsverfahren

Bundesverbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) hat die Informationspolitik vieler Airlines den Kunden gegenüber als nicht akzeptabel bezeichnet und schnellere Entschädigungsverfahren verlangt. "Bei Verspätungen oder Annullierungen müssen die Fluggäste rasch informiert werden. Die jetzige Informationspolitik vieler Airlines ist nicht akzeptabel", sagte Barley der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).

Rechtzeitige Information sei das Mindeste an Kundenorientierung. Barley kündigte an, dass ihr Justiz- und Verbraucherschutzministerium "jetzt zügig das Gespräch mit den Fluggesellschaften suchen" werde. "Mir geht es darum, insbesondere bei den Entschädigungsverfahren zu schnellen und guten Lösungen für die Kundinnen und Kunden der Airlines zu kommen", sagte die SPD-Politikerin. Die Fluggesellschaften müssten für einfache Entschädigungsverfahren sorgen. Dies müsse künftig über effiziente digitale Verfahren möglich sein, sagte Barley. "Kundinnen und Kunden haben ein Recht darauf, ihre Ansprüche ohne Verlust von Zeit und Geld zu erhalten." Den Fluggipfel von diesem Freitag bezeichnete Barley als "guten ersten Schritt". Die berechtigten Forderungen an Fluggesellschaften und Flughäfen müssten jetzt schnell in die Praxis umgesetzt werden.



Quelle: Rheinische Post (ots)