Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt: "Der Laden steht und will endlich regieren"

Die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, sieht ihre Partei gut gerüstet, das Land "so zu verändern, wie es jetzt notwendig ist". "Der Laden steht und will jetzt endlich regieren", sagt Göring-Eckardt am Rande der digitalen Bundesdelegiertenkonferenz in Berlin.

Im Wahlkampf komme es genau darauf an, was der Parteitag heute gezeigt habe: "Eine kämpferische Kanzlerkandidatin, aber auch eine Partei, die hinter ihr steht." Genauso wichtig sei den Grünen aber auch, zu zeigen, "das machen wir nicht alleine, das machen wir in Bündnissen", so Göring-Eckardt.

"Wir haben Gastreden von Menschen hier gehabt, die Veränderungen mittragen wollen", erklärt die Fraktionsvorsitzende. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen seien ebenso vertreten gewesen, wie Gewerkschaften oder Vertreter der Wirtschaft. "Wir müssen nun beweisen, dass diese Bündnisse funktionieren können", so Göring-Eckardt.

Quelle: PHOENIX (ots)