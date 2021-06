AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla: Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt "Veto gegen rot-grüne Politik"

Der Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla, sieht das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im phoenix-Interview als Absage an links-grüne Politik. "Hier geht es doch darum, dass die Bürger hier klar gesagt haben: Wir wollen hier keine links-grüne Politik - auch nicht in Sachsen-Anhalt."

Nach dem Wahlsieg müsse nun die CDU beweisen, wie sie konservative Politik gestalten wolle. Den Erfolg der CDU in Sachsen-Anhalt schreibt Chrupalla dem Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten zu: "Die Wahl hier in Sachsen-Anhalt hat Reiner Haseloff gewonnen und nicht die CDU."

Trotz der Abgrenzung der CDU von der AfD im Vorfeld der Wahl signalisiert der AfD-Bundessprecher die Bereitschaft seiner Partei zu Koalitionsverhandlungen: "Wir sind gesprächsbereit und das gehört für demokratische Parteien dazu, dass wir gesprächsbereit sind. Und wenn die Anfrage kommt, dann sind wir natürlich auch offen", so der AfD-Bundessprecher. "Am Ende muss ja die CDU ihren Wählern erklären, warum sie mit der AfD nicht koaliert beziehungsweise diese nicht zu Gesprächen einlädt." Die Abwesenheit des Co-Bundessprechers der AfD Jörg Meuthen während des Wahlkampfs in Sachsen-Anhalt stellt für Chrupalla kein Problem dar. "Ich denke es haben sehr viele auch prominente Persönlichkeiten in der AfD hier Wahlkampf gemacht", erklärt der AfD-Politiker. "Wenn es einige nicht sind, dann müssen die das selbst entscheiden. Am Ende hat es uns doch in keiner Weise geschadet." Quelle: PHOENIX (ots)