FDP-Chef fürchtet nach Ellwangen Vertrauensverlust in Rechtsstaat

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner warnt vor einem Vertrauensverlust in den Staat als Folge der Vorfälle in Ellwangen. "Der Rechtsstaat darf sich von einem Mob nicht abschrecken lassen, der Abschiebungen verhindern will", sagte Lindner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Lindner weiter: "Unsere Gesellschaft bleibt nur dann tolerant und weltoffen, wenn sich die Bürger auf unsere Rechtsordnung verlassen können." Quelle: dts Nachrichtenagentur